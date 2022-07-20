Более 1 тыс. т деревянных палочек в этом году отправили из ЕАО в КНР
Из ЕАО на экспорт в Китай с начала года было отправлено 47 партий деревянных палочек для еды. Общий вес столовых приборов, традиционных для стран Азии, превысил 1 тыс. т.
Как пишет ИА EAOMedia, продукцию произвели на местном деревообрабатывающем предприятии.
Палочки из осины, заготовленные в автономии, пользуются в Китае большим спросом, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора. Там отметили, что производитель деревянных палочек выполнил все санитарные требования страны-импортера.
За тот же период 2021 года из ЕАО в Китай отправили 62 партии деревянных палочек общим весом, превышающим 1,2 тыс. т.