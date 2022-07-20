На нескольких улицах Тамбова отключат электричество

В Тамбове на нескольких улицах отключат электричество. Об этом в среду, 20 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на АО «ОРЭС-Тамбов».

Отключение связано с ремонтом на воздушной линии.

Подача электричества будет прекращена с 8.30 до 16.30 на улицах Мичуринская, дома 11-54, Рабочая, дома 69-91, Карла Маркса, дома 176-210, и в переулке Рабочий, дома 1-15.

16 июля прошлого года жители сразу нескольких домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате коммунальной аварии остались без электричества и водоснабжения. Инцидент произошел на улице Веры Слуцкой. По предварительным данным, причиной отключений стал прорыв трубы с горячей водой.