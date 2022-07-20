В Польше украинец отказался продать полякам еду в столовой

В Польше украинец, работающий в местной столовой, отказался обслужить супружескую пару. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «Шкварка News».

Житель Польши пришел в столовую и спросил, правда ли, что его жене отказали в продаже еды. Сотрудник кафе ответил утвердительно.

После этого поляк спросил, продадут ли ему еду, если скажет, что голоден. Украинец, работающий в заведении, ответил, что откажут в обслуживании, так как приготовленные блюда предназначены только для граждан Украины.

«Значит, вы можете есть, а мы, поляки, нет?» — поинтересовался мужчина.

Поляк выразил возмущение подобным отношением и заявил, что голоден, но украинец отказался продать ему суп.

Как уточняется в комментарии к ролику, столовая работает за счет средств, пожертвованных поляками.

В начала июле жители Варшавы вышли на улицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».

В настоящее время польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам из Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля. Варшава запустила несколько программ помощи переселенцам.