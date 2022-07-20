Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Общество
ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Армия
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России
Мир
Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины
Мир
МИД России рассказал об обратном эффекте от угроз США
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян

Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной

SANA: Сирия разорвет дипотношения с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирия разорвет дипотношения с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, сообщает 20 июля госагенство Sana, ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел страны.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение украинского правительства по этому повод», — говорится в сообщении.

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией 30 июня в ответ на признание последней Донецкой и Луганской народных республик (ДНИ и ЛНР). При этом отмечалось, что консульские отношения сохраняются. Кроме того, была инициирована процедура введения в отношении Дамаска торгового эмбарго и наложения санкций на ряд физических и юридических лиц.

О том, что Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет республик Донбасса стало известно 29 июня.

13 июля Северная Корея стала третьим членом ООН, признавшим независимость ДНР и ЛНР. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости республик.

новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022