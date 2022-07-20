Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной

Сирия разорвет дипотношения с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, сообщает 20 июля госагенство Sana, ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел страны.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение украинского правительства по этому повод», — говорится в сообщении.

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией 30 июня в ответ на признание последней Донецкой и Луганской народных республик (ДНИ и ЛНР). При этом отмечалось, что консульские отношения сохраняются. Кроме того, была инициирована процедура введения в отношении Дамаска торгового эмбарго и наложения санкций на ряд физических и юридических лиц.

О том, что Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет республик Донбасса стало известно 29 июня.

13 июля Северная Корея стала третьим членом ООН, признавшим независимость ДНР и ЛНР. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости республик.

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