Бетономешалка опрокинулась в районе Большой Тульской улицы в Москве

На съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка. Об этом 20 июля столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале.

Движение затруднено, уточнили в ведомстве.

«На месте работают оперативные службы города. Движение осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении.

Накануне 43-летний мужчина упал с эстакады на проезжавший автомобиль Porsche на МКАД в районе Строгино. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.