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Генерал бундесвера Маис признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами

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Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и ее не стоит недооценивать. Об этом 19 июля в интервью газете Handelsblatt заявил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис.

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«Российская армия становится сильнее. У России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — сказал Маис.

Он уточнил, что речь идет не только о материально-техническом оснащении Вооруженных сил России, но и о кадрах. В то же время, считает он, ВС РФ получат большой опыт в ходе боевых действий на Украине.

Помимо этого, Маис отметил превосходство российской артиллерии над украинской. Вопрос, по его мнению, заключается лишь в том, насколько долго сможет продержаться украинская сторона.

Незадолго до этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что оборону и безопасность украинской территории обеспечивают более 1 млн военных. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники.

В начале июля он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, а вооружение практически истощено. В этой связи он заявил об острой необходимости в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников, обратившись за поддержкой к странам Запада.

Информацию о том, что украинские войска несут огромные потери, также подтвердила в этом месяце газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки. Издание написало, что Киев практически исчерпал все имеющиеся запасы, в то время как армия РФ не намерена сдавать позиции. Кроме того, отмечалось, что украинские войска уступают российским 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах.

До этого, 14 июня, власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Тогда Резников признал, что из-за высоких потерь Киев вынужден отправлять на фронт необученных солдат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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