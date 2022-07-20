Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита
Президенты России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и их иранский коллега Эбрахим Раиси по итогам встречи по Сирии в астанинском формате приняли совместное заявление. Об этом 19 июля сообщил российский лидер.
«В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — сказал глава государства.
Стороны сошлись во мнении, что сирийский кризис можно разрешить лишь дипломатическим путем. Ситуацию в стране при этом должны контролировать сами сирийцы без вмешательства других стран. Кроме того, на переговорах осудили санкции против Сирии.
Президент РФ назвал саммит в Тегеране конструктивным и полезным. В ходе встречи глава государства обозначил позицию, что в Сирии необходимо полное уничтожение террористических группировок.
Кроме того, он отметил, что продолжающиеся обстрелы сирийской территории со стороны Израиля неприемлемы и должны быть прекращены.
Следующий саммит астанинской «тройки», как заявил Путин в ходе трехсторонней встречи в Тегеране, по очередности пройдет в Москве.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.