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Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита

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Президенты России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и их иранский коллега Эбрахим Раиси по итогам встречи по Сирии в астанинском формате приняли совместное заявление. Об этом 19 июля сообщил российский лидер.

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«В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — сказал глава государства.

Стороны сошлись во мнении, что сирийский кризис можно разрешить лишь дипломатическим путем. Ситуацию в стране при этом должны контролировать сами сирийцы без вмешательства других стран. Кроме того, на переговорах осудили санкции против Сирии.

Президент РФ назвал саммит в Тегеране конструктивным и полезным. В ходе встречи глава государства обозначил позицию, что в Сирии необходимо полное уничтожение террористических группировок.

Кроме того, он отметил, что продолжающиеся обстрелы сирийской территории со стороны Израиля неприемлемы и должны быть прекращены.

Следующий саммит астанинской «тройки», как заявил Путин в ходе трехсторонней встречи в Тегеране, по очередности пройдет в Москве.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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