Поставки газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса этой зимой. Такое мнение в среду, 20 июля, выразил депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

«Запуск газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» на полную мощность отвечает в полной мере интересам Германии, и именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, это важно, так как благополучие Германии основывается на поставках дешевых энергоресурсов из РФ.

Депутат призвал правительство Германии «свернуть санкционную политику», так как она бьет по самой стране. Шмидт убежден, что Германии необходимо выстраивать доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов.

Накануне лидер французской партии «Народный республиканский союз», политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции вернутся Европе бумерангом.

Ранее, 18 июля, Шмидт также заявил о возможном эффекте бумеранга из-за введенных в отношении РФ санкций. Политик считает, что бездумная внешняя политика, проводимая властями, может привести к экономическому краху в стране.

В этот же день сообщалось, что читатели немецкого журнала Der Spiegel, перепечатавшего статью канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, возмутились мнением немецкого лидера.

Как заявил Шольц, Евросоюз не отменит антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, если мир будет заключен на условиях Москвы. Одновременно политик признал, что немцы столкнулись с последствиями рестрикций.

Читатели назвали намерение отказаться от отмены санкций «выстрелом себе в голову» и заявили о скором тяжелом будущем Германии.

До этого, 16 июля, бывший депутат бундестага и Европарламента Фабио де Масси предупредил о том, что санкции против России наносят больше вреда Западу, в том числе Германии.

Он обратил внимание на сокращение поставок российского газа в ФРГ, которое негативно влияет на экономику страны, и предупредил об угрозе «экономического спада, стремительного роста безработицы и шоковой инфляции» на фоне высоких цен на энергоресурсы.

Между тем журнал Forbes 13 июля написал, что экономику Германии ждут проблемы, если «Северный поток» не вернется в строй 21 июля после планового обслуживания. Как уточнило издание, страна по-прежнему сильно зависит от импорта российских энергоносителей и дальнейшее сокращение поставок может привести к множеству экономических, социальных и политических последствий.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.