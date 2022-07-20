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Что случилось в мире за ночь, 20 июля: главные новости «Известий»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk
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В ночь на среду, 20 июля, в России и мире произошли следующие важные события: стало известно о принудительной мобилизации во всех регионах Украины, включая неосвобожденные части Донбасса, президенты РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по итогу саммита по сирийскому урегулированию, Владимир Путин оценил ситуацию с энергообеспечением в Европе, в Херсоне предотвратили теракт у пункта выдачи документов на гражданство РФ.

Новости Украины: порядка 30 тыс. человек принудительно мобилизованы во всех регионах Украины

Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию
В неосвобожденных районах Донбасса людей забирают прямо на улицах и блокпостах, рассказал посол ЛНР в России

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о насильственной отправке граждан Украины на фронт, вне зависимости от уровня подготовки и состояния здоровья. Предполагается, что такие действия Киева обусловлены большими потерями в живой силе.

Также, по данным источников «РИА Новости», в каждом регионе Украины призваны около 20–30 тыс. человек. Чаще всего забирают сельских жителей, так как у них нет денег, чтобы оплатить отказ от службы.

По словам местных жителей, чтобы разово откупиться «на улице», взятка патрулю составляет $100. Комиссовать в военкомате стоит уже от $5 тыс. и выше.

Отмечается, что после призыва резервисты проходят двух-трехнедельную подготовку и едут на фронт.

Анонимный сотрудник силовых структур рассказал, что на тренировочных полигонах резервистов находится много иностранных инструкторов, в том числе на руководящих должностях.

Новости мира: Россия, Иран и Турция провели в Тегеране саммит по Сирии

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И к каким выводам пришли Путин и Эрдоган в вопросах экспорта зерна с Украины

По итогам переговоров в Тегеране главы стран астанинской «тройки» сделали совместное заявление по сирийскому урегулированию. Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган выразили готовность бороться с терроризмом в республике, а также подтвердили приверженность сохранения территориальной и политической неприкосновенности Сирии.

Кроме того, президенты обсудили межгосударственное сотрудничество. В том числе по решению ситуации с вывозом зерна. В частности, лидер РФ заявил о готовности содействовать поставкам зерна с Украины при условии снятия ограничений на экспорт сельхозпродукции от российских производителей.

Российский лидер назвал саммит продуктивным. Как подчеркнул Путин, в основных аспектах обсуждения он и его собеседники солидарны. Ожидается, что следующая встреча сторон пройдет в Москве.

Новости мира: Путин сделал ряд заявлений по вопросам энергетического кризиса в Европе

Президент России Владимир Путин предложил увеличить поставки газа из РФ в Европу за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2», однако уточнил, что даже в этом случае Евросоюз (ЕС) сможет поступать не более 55 млрд куб. м. в в год.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу. <...> Результат будет тот же самый — подъем цен», — прокомментировал он ситуацию с энергоснабжением еврозоны.

Также глава государства критически оценил попытки ЕС перейти на альтернативные источники энергии и предупредил о возможных последствиях ограничения цен на российскую нефть. По его словам, эти попытки обернутся резким ростом цен.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Запад перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе, однако это не имеет под собой никаких оснований.

Новости Донбасса: силовики предотвратили теракт у паспортного стола в Херсоне

Теракт у пункта выдачи документов на получение гражданства РФ предотвращен в Херсон, сообщили представители военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Росгвардейцы задержали в Херсоне мужчину, намеревавшегося поджечь пункт выдачи документов на гражданство РФ с использованием «коктейля Молотова».

Благодаря грамотным действиям военнослужащих удалось избежать жертв. В настоящий момент организовано расследование обстоятельств инцидента и выяснение мотивов злоумышленника.

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