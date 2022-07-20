Ребенок проглотил иголку в лагере под Хабаровском

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку после появления информации о том, что в краевом детском лагере ребенок проглотил иглу. Специалисты должны проверить, как в лагере соблюдаются права несовершеннолетних.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Речь шла о лагере «Созвездие». Другие подробности пока не сообщаются, пишет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Сорочинске Оренбургской области 12-летний ребенок проглотил иголку. Подросток пытался проколоть швейной иглой бутылку лимонада. Через дырку в крышке стал выходить углекислый газ, не вынув иглу, подросток закрыл горлышко ртом. Вместе с вдыхаемым воздухом она попала в пищевод.