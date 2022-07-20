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Посольство РФ отвергло утверждения об «аннексии» территорий Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины, утверждения об «аннексии» в корне ложны. Об этом в среду, 20 июля, сообщило посольство РФ в США.

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«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшим населенным пунктам помогают федеральные органы власти, регионы, общественные организации и просто неравнодушные россияне.

Также в посольстве подчеркнули, что США не заботятся об украинцах, а хотят нанести максимальный урон России.

«Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона «раскочегаривать» конфликт как можно дольше», — подытожили в представительстве.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не будет признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими.

Он также добавил, что в случае присоединения к РФ новых регионов в процессе спецоперации по защите Донбасса Вашингтон примет новые санкционные меры против Москвы.

Ранее о своем намерении войти в территорию РФ заявили несколько областей Украины.

Так, 14 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что референдум о вхождении в состав РФ в Запорожье пройдет в начале осени текущего года.

Кроме того, 6 июля глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти и жители освобожденных территорий региона стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России. Там уже появился новый флаг, а русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории области.

29 июня замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

До этого, 14 июня, стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начало получать российские паспорта.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, сообщил, что воссоединение освобожденных регионов юга Украины и России предрешено. По словам Крючкова, освобожденные регионы используют опыт Крыма и войдут в состав России как полноправные субъекты.

Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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