Песков назвал влияющие на формат прямой линии с Путиным факторы

Формат проведения в этом году «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора, поскольку ситуация с коронавирусом в стране меняется. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Песков подчеркнул, что в мире отмечается рост заболеваемости COVID-19, поэтому в вопросе организации мероприятий приходится «оглядываться на специалистов».

О том, что прямая линия с президентом России может состояться осенью, заявил Дмитрий Песков ранее, 7 июля. По словам пресс-секретаря главы государства, нельзя исключать того, что послание президента Путина Федеральному собранию в 2022 году может быть также перенесено на осень.

Ранее, 24 июня, отвечая на вопрос о ежегодной прямой линии российского президента, Песков отметил, что на состоится, но «чуть позже», поскольку «сейчас очень много более важных мероприятий» у главы страны.

До этого, 8 июня, представитель Кремля подчеркнул, что подготовка к «прямой линии» ведется. Он добавил, что с технической и содержательной точки зрения это сложное и объемное мероприятие.

Прямая линия с президентом РФ проходит ежегодно. Глава государства общается с россиянами, выслушивает их вопросы и жалобы и по ходу дает поручения ответственным лицам. Продолжительность прямой линии не регламентирована. Как правило, президент общается с россиянами более 3,5 часа. Руководители ведомств или федеральных субъектов получают задачи от президента.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» была впервые проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые эфиры, в ходе которых глава государства отвечает на вопросы россиян, проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

В 2021 году прямая линия состоялась 30 июня. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты.