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Глава разведки Южной Кореи прибыл с неофициальным визитом в США

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Фото: Yonhap News
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Директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ким Ке Хен прибыл с неофициальным визитом в Соединенные Штаты на фоне опасений по поводу потенциальных ядерных испытаний или других провокационных действий со стороны КНДР. Об этом сообщает 20 июля Yonhap News Agency.

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Отмечается, что глава разведки был замечен на выходе из международного аэропорта имени Даллеса на окраине Вашингтона (округ Колумбия) во вторник утром (по местному времени).

По сообщениям агентства, Хен должен встретиться с директором американской национальной разведки Аврил Хейнс и директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом.

Американская сторона при этом отказалась подтверждать сообщения о прибытии главы нацразведки Южной Кореи, сославшись на конфиденциальный характер информации.

Ранее, 28 июня, сообщалось о полевых учениях, которые начали военные Южной Кореи из-за возможных испытаний Северной Кореей ядерного оружия. Отмечалось, что Сеул стремится повысить свою военную готовность.

До этого, 24 июня, в ходе очередного заседания правящей партии лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости всесторонне упрочить самооборонную мощь армии Северной Кореи, позволяющую одержать абсолютный верх над любым противником.

Между тем 13 июня в ходе брифинга госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон открыт для диалога с КНДР без предварительных условий, однако готов и далее оказывать санкционное давление на Пхеньян. США стремятся к полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию стабильности в регионе, добавил он.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила 7 июня, что следующая попытка Северной Кореи провести ядерные испытания не останется без реакции мирового сообщества. Комплекс встречных мер будет включать в себя дополнительные санкции в отношении Пхеньяна, а также мероприятия по укреплению обороноспособности США и союзников, уточнила она.

Накануне стало известно, что США и Южная Корея провели тестовые ракетные пуски в качестве ответа на запуск баллистических ракет Северной Кореей.

КНДР провела 18-е ракетное испытание с начала года 5 июня. Северная Корея выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Японское министерство обороны объявило о пуске ракеты с территории КНДР в 9:14 по местному времени (3:14 мск), после чего в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба.

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