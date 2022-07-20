Глава разведки Южной Кореи прибыл с неофициальным визитом в США

Директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ким Ке Хен прибыл с неофициальным визитом в Соединенные Штаты на фоне опасений по поводу потенциальных ядерных испытаний или других провокационных действий со стороны КНДР. Об этом сообщает 20 июля Yonhap News Agency.

Отмечается, что глава разведки был замечен на выходе из международного аэропорта имени Даллеса на окраине Вашингтона (округ Колумбия) во вторник утром (по местному времени).

По сообщениям агентства, Хен должен встретиться с директором американской национальной разведки Аврил Хейнс и директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом.

Американская сторона при этом отказалась подтверждать сообщения о прибытии главы нацразведки Южной Кореи, сославшись на конфиденциальный характер информации.

Ранее, 28 июня, сообщалось о полевых учениях, которые начали военные Южной Кореи из-за возможных испытаний Северной Кореей ядерного оружия. Отмечалось, что Сеул стремится повысить свою военную готовность.

До этого, 24 июня, в ходе очередного заседания правящей партии лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости всесторонне упрочить самооборонную мощь армии Северной Кореи, позволяющую одержать абсолютный верх над любым противником.

Между тем 13 июня в ходе брифинга госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон открыт для диалога с КНДР без предварительных условий, однако готов и далее оказывать санкционное давление на Пхеньян. США стремятся к полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию стабильности в регионе, добавил он.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила 7 июня, что следующая попытка Северной Кореи провести ядерные испытания не останется без реакции мирового сообщества. Комплекс встречных мер будет включать в себя дополнительные санкции в отношении Пхеньяна, а также мероприятия по укреплению обороноспособности США и союзников, уточнила она.

Накануне стало известно, что США и Южная Корея провели тестовые ракетные пуски в качестве ответа на запуск баллистических ракет Северной Кореей.

КНДР провела 18-е ракетное испытание с начала года 5 июня. Северная Корея выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Японское министерство обороны объявило о пуске ракеты с территории КНДР в 9:14 по местному времени (3:14 мск), после чего в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба.