ДНК-анализ подтвердил личность пассажира затонувшего в Японии судна

Анализ ДНК показал, что обнаруженный на побережье Сахалина погибший мужчина был одним из пассажиров затонувшего на севере Японии круизного судна KAZU 1. Об этом в среду, 20 июля, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что совпадения в анализе крови были обнаружены после проведения российской стороной анализа.

В настоящее время идет согласование процедуры передачи тела в Японию.

О том, что у Сахалина было обнаружено тело, предположительно принадлежащее одному из пропавших без вести пассажиров японского круизного судна KAZU 1, говорилось 29 июня. Отмечалось, что на погибшем был спасательный жилет с надписью KAZU. Ссылаясь на униформу, японская служба безопасности уже тогда выдвинула мнение, что затонувший мог быть одним из 12 человек, пропавших в результате кораблекрушения KAZU 1.

Ранее тела еще двух погибших были найдены у побережья Кунашира. Образцы ДНК погибших совпали с образцами пропавших без вести пассажиров судна.

До этого Япония подтвердила гибель 14 человек, находившихся на борту KAZU 1, а само судно было обнаружено спустя шесть дней после кораблекрушения, на глубине 100 м.

23 апреля KAZU 1 было недалеко от западного побережья японского острова Хоккайдо, когда от него был получен сигнал бедствия. На круизном судне находились 26 человек, включая членов экипажа и двух детей.

Сейчас судно поднято на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследования.

Предположительной причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.