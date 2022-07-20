Реклама
Прямой эфир
Армия
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России
Мир
Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины
Мир
Более 140 финских компаний сократили бизнес в России
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Общество
Свыше 100 тыс. семей в Подмосковье получили электронные удостоверения о многодетности
Экономика
Спрос на микрозаймы в июне вырос на 40% по сравнению с мартом
Мир
Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией
Армия
Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»

ДНК-анализ подтвердил личность пассажира затонувшего в Японии судна

ДНК найденного на Сахалине тела совпало с данными пассажира с затонувшего в Японии судна
0
Фото: commons.wikimedia.org/663highland
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анализ ДНК показал, что обнаруженный на побережье Сахалина погибший мужчина был одним из пассажиров затонувшего на севере Японии круизного судна KAZU 1. Об этом в среду, 20 июля, сообщило агентство Kyodo.

«Затонул в озере»: вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга разбился на Камчатке
Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

Отмечается, что совпадения в анализе крови были обнаружены после проведения российской стороной анализа.

В настоящее время идет согласование процедуры передачи тела в Японию.

О том, что у Сахалина было обнаружено тело, предположительно принадлежащее одному из пропавших без вести пассажиров японского круизного судна KAZU 1, говорилось 29 июня. Отмечалось, что на погибшем был спасательный жилет с надписью KAZU. Ссылаясь на униформу, японская служба безопасности уже тогда выдвинула мнение, что затонувший мог быть одним из 12 человек, пропавших в результате кораблекрушения KAZU 1.

Ранее тела еще двух погибших были найдены у побережья Кунашира. Образцы ДНК погибших совпали с образцами пропавших без вести пассажиров судна.

До этого Япония подтвердила гибель 14 человек, находившихся на борту KAZU 1, а само судно было обнаружено спустя шесть дней после кораблекрушения, на глубине 100 м.

23 апреля KAZU 1 было недалеко от западного побережья японского острова Хоккайдо, когда от него был получен сигнал бедствия. На круизном судне находились 26 человек, включая членов экипажа и двух детей.

Сейчас судно поднято на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследования.

Предположительной причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022