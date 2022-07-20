Реклама
Прямой эфир
Мир
Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины
Мир
Более 140 финских компаний сократили бизнес в России
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Общество
Свыше 100 тыс. семей в Подмосковье получили электронные удостоверения о многодетности
Экономика
Спрос на микрозаймы в июне вырос на 40% по сравнению с мартом
Мир
Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией
Армия
Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»
Армия
Посол ЛНР заявил о насильственной мобилизации в неосвобожденных районах Донбасса
Сюжет:

Президент России Путин назвал ошибкой выбор Европой нетрадиционных источников энергии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки западных государств перейти на альтернативные источники энергии оказались поспешными и неэффективными. Об этом в среду, 20 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они же там сейчас специалисты в нетрадиционности. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и всё», — пояснил он в беседе с корреспондентом «Известий».

Как подчеркнул российский лидер, европейцы напрасно пытаются переложить ответственность за энергетический кризис в регионе на Москву, при том что они сами внесли значительный вклад в сложившуюся ситуацию. По словам Путина, рост цен на топливо обусловлен провальными решениями руководителей Евросоюза (ЕС).

Утро вечера дороже: отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Как это повлияет на европейскую экономику

В свою очередь глава государства предложил увеличить поставки газа в европейские страны через трубопровод «Северный поток – 2» . Однако он уточнил, что даже при запуске СП-2, в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров в год.

Также президент РФ предупредил, что попытки ЕС сократить зависимость от российской нефти с помощью новых ограничений обернутся резким ростом цен.

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возможное прекращение газовых поставок из РФ в Европу приведет к подорожанию топлива в стране.

В то же время в Союзе городов и волостей Эстонии сообщили о серьезных перебоях в снабжении природным газом и предупредили о риске возникновения чрезвычайной ситуации на государственном уровне.

Между тем представитель Еврокомиссии Эрик Мамер упомянул, что при подготовке к зиме ЕК рассматривает все сценарии поставок по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен. В среду, 20 июля, Комиссия опубликует планы того, как страны Евросоюза примут совместное решение о сокращении спрос на газ, уточнило агентство Reuters.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022