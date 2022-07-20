Президент России Путин назвал ошибкой выбор Европой нетрадиционных источников энергии

Попытки западных государств перейти на альтернативные источники энергии оказались поспешными и неэффективными. Об этом в среду, 20 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они же там сейчас специалисты в нетрадиционности. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и всё», — пояснил он в беседе с корреспондентом «Известий».

Как подчеркнул российский лидер, европейцы напрасно пытаются переложить ответственность за энергетический кризис в регионе на Москву, при том что они сами внесли значительный вклад в сложившуюся ситуацию. По словам Путина, рост цен на топливо обусловлен провальными решениями руководителей Евросоюза (ЕС).

В свою очередь глава государства предложил увеличить поставки газа в европейские страны через трубопровод «Северный поток – 2» . Однако он уточнил, что даже при запуске СП-2, в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров в год.

Также президент РФ предупредил, что попытки ЕС сократить зависимость от российской нефти с помощью новых ограничений обернутся резким ростом цен.

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возможное прекращение газовых поставок из РФ в Европу приведет к подорожанию топлива в стране.

В то же время в Союзе городов и волостей Эстонии сообщили о серьезных перебоях в снабжении природным газом и предупредили о риске возникновения чрезвычайной ситуации на государственном уровне.

Между тем представитель Еврокомиссии Эрик Мамер упомянул, что при подготовке к зиме ЕК рассматривает все сценарии поставок по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен. В среду, 20 июля, Комиссия опубликует планы того, как страны Евросоюза примут совместное решение о сокращении спрос на газ, уточнило агентство Reuters.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.