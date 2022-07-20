Генерал-лейтенант ФРГ признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами

Мощь российских вооруженных сил не стоит недооценивать, боевые действия на Украине будут идти до истощения украинской армии. Об этом во вторник, 19 июля, заявил генерал-лейтенант бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в интервью для Handelsblatt

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России продвигаются километр за километром вперед за счет мощной артиллерии. Остается вопрос, как долго сможет продержаться украинская сторона.

«Армия России станет боеспособнее. Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами», — сказал Маис.

Также он коснулся темы оснащения Бундесвера, отметив, что серьезные недостатки в немецких сухопутных войсках, которые есть сейчас, будут устранены в течение 5-8 лет.

Как заявила ранее в этот день бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер, российская армия мощнее украинской, поэтому никакие поставки вооружения из-за рубежа Украине едва ли помогут преломить положение дел в спецоперации России. Президент Украины Владимир Зеленский ставит перед собой и союзниками нереалистичную цель по возврату обширных территорий, находящихся под контролем России, добавила она.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал «Известиям», что на пока еще неосвобожденной территории Донбасса идет насильственная мобилизация в ряды ВСУ. Точные цифры потерь украинских формирований сейчас назвать невозможно, добавил Мирошник.

Кроме того, стало известно, что на Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей для их призыва.

The Independent со ссылкой на данные американской разведки также сообщала, что украинские войска несут огромные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. Издание отметило, что Киев практически исчерпал все имеющиеся запасы, в то время как армия РФ не намерена сдавать позиции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, обратились за помощью к Москве, после чего российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.