Реклама
Прямой эфир
Мир
Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины
Мир
Более 140 финских компаний сократили бизнес в России
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Общество
Свыше 100 тыс. семей в Подмосковье получили электронные удостоверения о многодетности
Экономика
Спрос на микрозаймы в июне вырос на 40% по сравнению с мартом
Мир
Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией
Армия
Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»
Армия
Посол ЛНР заявил о насильственной мобилизации в неосвобожденных районах Донбасса
Сюжет:

Генерал-лейтенант ФРГ признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мощь российских вооруженных сил не стоит недооценивать, боевые действия на Украине будут идти до истощения украинской армии. Об этом во вторник, 19 июля, заявил генерал-лейтенант бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в интервью для Handelsblatt

Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию
В неосвобожденных районах Донбасса людей забирают прямо на улицах и блокпостах, рассказал посол ЛНР в России

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России продвигаются километр за километром вперед за счет мощной артиллерии. Остается вопрос, как долго сможет продержаться украинская сторона.

«Армия России станет боеспособнее. Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами», — сказал Маис.

Также он коснулся темы оснащения Бундесвера, отметив, что серьезные недостатки в немецких сухопутных войсках, которые есть сейчас, будут устранены в течение 5-8 лет.

Как заявила ранее в этот день бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер, российская армия мощнее украинской, поэтому никакие поставки вооружения из-за рубежа Украине едва ли помогут преломить положение дел в спецоперации России. Президент Украины Владимир Зеленский ставит перед собой и союзниками нереалистичную цель по возврату обширных территорий, находящихся под контролем России, добавила она.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал «Известиям», что на пока еще неосвобожденной территории Донбасса идет насильственная мобилизация в ряды ВСУ. Точные цифры потерь украинских формирований сейчас назвать невозможно, добавил Мирошник.

Кроме того, стало известно, что на Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей для их призыва.

The Independent со ссылкой на данные американской разведки также сообщала, что украинские войска несут огромные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. Издание отметило, что Киев практически исчерпал все имеющиеся запасы, в то время как армия РФ не намерена сдавать позиции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, обратились за помощью к Москве, после чего российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022