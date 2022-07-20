Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины

Из каждой области Украины с населением от 2 млн жителей мобилизованы уже по 20-30 тыс. человек. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники среди российских силовиков, которые получили информацию у своих коллег из украинских войск.

При этом сейчас в армию чаще всего забирают сельских жителей, так как у них нет денег, чтобы откупиться от призыва.

«Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться «на улице», взятка патрулю составляет $100. Комиссовать в военкомате стоит уже от пяти тыс. долларов и выше», — сообщили собеседники агентства.

Отмечается, что после призыва резервисты проходят двух-трехнедельную подготовку и едут на фронт.

По словам сотрудника силовых структур, на тренировочных полигонах резервистов находится много иностранных инструкторов, в том числе на руководящих должностях.

Ранее, 17 июля, стало известно, что бойцы 34-го батальона 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) написали письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором детально изложили, почему больше не хотят оставаться в зоне боевых действий.

11 июля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что украинцы призывного возраста стали чаще вставать на учет в военкомат не по месту жительства, поэтому увеличилось число выдач повесток в общественных местах.

До этого, 6 июля, Зеленский поручил генеральному штабу Украины отменить положение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рекомендовал военнообязанным жителям города временно переехать в неподконтрольные Киеву города, чтобы избежать зачисления в ряды ВСУ.

Между тем пользователи Сети 3 июля поделились видеозаписями, на которых, предположительно, в Мукачево Закарпатской области мужчин уводят в военкомат. На кадрах можно увидеть, как мужчины в форме подходят к гражданам, гуляющим с семьями на детской площадке, и, вероятно, просят проехать в военный комиссариат.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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