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Путин предложил запустить «Северный поток – 2» для увеличения поставок газа в Европу

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Газопровод «Северный поток – 2» может способствовать увеличению поставок российского газа в Европу. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране.

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«Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это «Северный поток – 2». Его можно запустить. Его же не запускают!» — сказал он.

Как отметил российский лидер, он предупреждал канцлера Германии, что зарезервированные мощности не могут бесконечно висеть в воздухе. Однако Олаф Шольц заявил о наличии более важных проблем, стоящих перед ФРГ, чем запуск газопровода.

Так как Россия сняла половину объема для внутреннего потребления, теперь в страны Европы может поступать не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина.

Владимир Путин также подчеркнул, что Запад безосновательно перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.

Накануне стало известно, что немецкая энергетическая компания Uniper начала отбирать газ из своих хранилищ и предупредила клиентов о возможном росте цен.

Ранее, 19 июля, консультант Vygon Consulting Иван Тимонин заявил, что снижению цен на газ в Европе может способствовать возобновление поставок по «Северному потоку».

Днем ранее стало известно, что Канада 17 июля отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию.

Приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

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