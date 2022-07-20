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В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике

Il Fatto Quotidiano назвало российскую экономику сильнее, чем представлял ее Запад
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Экономика России проявила себе более сильной, чем представлял ее себе Запад. Об этом написал в статье для издания Il Fatto Quotidiano итальянский журналист Энрико Граццини.

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«Западный публичный дискурс рассматривает Россию в искаженном виде как слаборазвитую страну с ВВП, годовым производственным индексом страны, ниже, чем у Италии. Этот аргумент в корне ложен», — написал Граццини.

При этом, делает вывод журналист, Россия имеет экономику, «почти равную по размерам экономике могущественной Германии».

По данным журналиста, промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство составляют значительную часть ВВП России, при этом сфера услуг преимущественно развивается внутри страны и играет меньшую роль по сравнению с другими государствами.

Также автор материала привел данные о том, что Россия контролирует около 19,5% мирового экспорта пшеницы и является ведущим экспортером никеля (20,4%), ведущим производителем удобрений, полуфабрикатов (18,8%), платины (16,6%) и замороженной рыбы (11,2%).

Кроем того, по данным журналиста, Россия является нетто-кредитором на международном рынке, поэтому другие государства больше нуждаются в ней, чем наоборот.

Граццини пришел к выводу, что торговый баланс страны сохраняется активным, быстрый рост стоимости на черное золото и газ обещают значительные поступления налогов.

Поэтому корреспондент Il Fatto Quotidiano назвал наивными надежды Евросоюза на изоляцию России без негативных последствий для самого региона.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация в российской экономике гораздо лучше, чем ожидали западные страны, которые ввели против России санкции. Он указал, что Путин не отменяет амбициозных планов развития страны и определенные корректировки уже внесены.

Глава государства Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума 17 июня отметил, что одним из принципов долгосрочного развития страны является опора на предпринимательские свободы. Он считает, что каждая частная инициатива, направленная на пользу РФ, должна получить максимальную поддержку. Тогда же российский лидер заявил, что пришло время навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.

Премьер-министр Михаил Мишустин 4 июля рассказал, что, чтобы поддержать экономику, правительство уже в ближайшие месяцы запустит льготную кредитную программу для бизнеса. Займы под низкие проценты должны устранить инфраструктурные ограничения и открыть возможности для быстрой реализации инновационных проектов.

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