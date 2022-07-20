В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике

Экономика России проявила себе более сильной, чем представлял ее себе Запад. Об этом написал в статье для издания Il Fatto Quotidiano итальянский журналист Энрико Граццини.

«Западный публичный дискурс рассматривает Россию в искаженном виде как слаборазвитую страну с ВВП, годовым производственным индексом страны, ниже, чем у Италии. Этот аргумент в корне ложен», — написал Граццини.

При этом, делает вывод журналист, Россия имеет экономику, «почти равную по размерам экономике могущественной Германии».

По данным журналиста, промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство составляют значительную часть ВВП России, при этом сфера услуг преимущественно развивается внутри страны и играет меньшую роль по сравнению с другими государствами.

Также автор материала привел данные о том, что Россия контролирует около 19,5% мирового экспорта пшеницы и является ведущим экспортером никеля (20,4%), ведущим производителем удобрений, полуфабрикатов (18,8%), платины (16,6%) и замороженной рыбы (11,2%).

Кроем того, по данным журналиста, Россия является нетто-кредитором на международном рынке, поэтому другие государства больше нуждаются в ней, чем наоборот.

Граццини пришел к выводу, что торговый баланс страны сохраняется активным, быстрый рост стоимости на черное золото и газ обещают значительные поступления налогов.

Поэтому корреспондент Il Fatto Quotidiano назвал наивными надежды Евросоюза на изоляцию России без негативных последствий для самого региона.

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