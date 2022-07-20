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Белый дом: США введут новые санкции в случае вхождения районов Украины в состав РФ

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби предупредил, что администрация Соединенных Штатов введут новые санкции против Москвы, если к РФ присоединятся области, которые Вашингтон считает украинскими.

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«Россия закладывает основу для аннексии украинской территории, которую она контролирует, что является прямым нарушением суверенитета Украины», — заявил он.

По словам Кирби, США видят доказательства разведки, свидетельствующие о том, что Россия намерена попытаться присоединить дополнительные украинские территории.

«Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами», — сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям добавил, что в результате новых санкций РФ «в еще большей степени станет мировым изгоем, чем сейчас».

Ранее в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что страны Запада примут жесткие меры в отношении государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок.

О намерении войти в территорию РФ заявил ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в Запорожье в начале осени текущего года пройдет референдум о вхождении в состав РФ.

Кроме того, 6 июля сообщалось о намерении Харьковской области войти в состав России. Там уже появился новый флаг, а русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории области.

Подготовку к референдуму о присоединении к России начали и в Херсонской области. Там 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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