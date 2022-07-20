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В Японии назвали дату перезапуска четвертого реактора АЭС «Такахама»

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Фото: REUTERS/KYODO Kyodo
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Перезапуск четвертого реактора АЭС «Такахама» запланирован на 26 июля. Об этом во вторник сообщили представители японской энергетической компании Kansai Electric Power.

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Отмечается, что дата начала коммерческой эксплуатации реактора пока неизвестна.

Работа энергоблока была временно прекращена 1 марта для проведения плановой инспекции. Предполагалось, что реактор будет доступен для использования уже в конце месяца, однако технические специалисты обнаружили повреждение трубы в парогенераторе, из-за чего перезапуск был отложен на неопределенное время.

Ранее, 1 июля, в Японии был объявлен трехмесячный период экономии электроэнергии на фоне поднявшегося из-за жары энергопотребления.

Гражданам рекомендовали продолжать пользоваться кондиционерами, но вместо этого экономить электроэнергию, «отключая ненужный свет». Снижать потребление электричества предлагается с 17:00 до 20:00, когда уменьшается выработка солнечной энергии.

По данным агентства, существуют также риски относительно стабильности поставок электроэнергии, а опасения по поводу дефицита могут «усилиться зимой, когда производство солнечной энергии сократится».

Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда 7 июня призвал население экономить электричество этим летом в связи с прогнозируемой нехваткой электроэнергии следующей зимой.

Газета The New York Times 27 апреля сообщила, что в Японии может начаться нехватка электричества из-за антироссийских санкций и проблем с поставками сжиженного природного газа.

Режим экономии электричества до этого вводился в стране после аварии на АЭС «Фукусима-1» из-за землетрясения и цунами в 2011 году. Он действовал до 2015 года, после чего постепенно отменялся.

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