В Японии назвали дату перезапуска четвертого реактора АЭС «Такахама»

Перезапуск четвертого реактора АЭС «Такахама» запланирован на 26 июля. Об этом во вторник сообщили представители японской энергетической компании Kansai Electric Power.

Отмечается, что дата начала коммерческой эксплуатации реактора пока неизвестна.

Работа энергоблока была временно прекращена 1 марта для проведения плановой инспекции. Предполагалось, что реактор будет доступен для использования уже в конце месяца, однако технические специалисты обнаружили повреждение трубы в парогенераторе, из-за чего перезапуск был отложен на неопределенное время.

Ранее, 1 июля, в Японии был объявлен трехмесячный период экономии электроэнергии на фоне поднявшегося из-за жары энергопотребления.

Гражданам рекомендовали продолжать пользоваться кондиционерами, но вместо этого экономить электроэнергию, «отключая ненужный свет». Снижать потребление электричества предлагается с 17:00 до 20:00, когда уменьшается выработка солнечной энергии.

По данным агентства, существуют также риски относительно стабильности поставок электроэнергии, а опасения по поводу дефицита могут «усилиться зимой, когда производство солнечной энергии сократится».

Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда 7 июня призвал население экономить электричество этим летом в связи с прогнозируемой нехваткой электроэнергии следующей зимой.

Газета The New York Times 27 апреля сообщила, что в Японии может начаться нехватка электричества из-за антироссийских санкций и проблем с поставками сжиженного природного газа.

Режим экономии электричества до этого вводился в стране после аварии на АЭС «Фукусима-1» из-за землетрясения и цунами в 2011 году. Он действовал до 2015 года, после чего постепенно отменялся.