Сомнолог назвал способ облегчить засыпание в жару

Чтобы избежать бессонницу в жару, можно смачивать простыни водой. Об этом рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берется простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее», — приводит его слова URA.RU.

Специалист отметил, что в жаркую погоду человек хуже спит из-за напряжения системы терморегуляции.

Также сомнолог посоветовал пользоваться вентилятором в отсутствии кондиционера для охлаждения помещения.

«Просто движение воздуха будет охлаждать, тем более, если вы намочили водой простынь и дует вентилятор», — сказал он.

Бузунов напомнил о необходимости пить большое количество воды в день, чтобы избежать обезвоживания. При этом он отметил, что такой совет не подходит людям с почечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее, 18 июля, диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что употребление сладких напитков, в том числе алкогольных, в жаркую погоду может привести к инсульту. Кроме того, в жару не рекомендуется есть острые, чрезмерно соленые, сладкие или же содержащие большое количество приправ блюда, которые могут привести к избыточному обезвоживанию организма, добавила специалист.

До этого, 11 июля, ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов сообщил, что употребление минимального количества воды в жару повышает риски получить тепловой удар, а также развития мочекаменной болезни. Следует употреблять больше суточной нормы воды — порядка семи стаканов воды, что составит более двух литров, уточнил он.

Накануне главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что кондиционер в жару нужно включать для охлаждения помещения на температуру не ниже 20 градусов, чтобы не заболеть. Также он посоветовал аккуратно относиться и к охладительным приборам в общественных местах, где настроить самостоятельно температурный режим возможности нет.