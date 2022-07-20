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МО РФ показало кадры минометного штурма по опорному пункту ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России обнародовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Подразделения ВДВ на боевых машинах десанта совершили марш в назначенный район и, развернувшись в боевые порядки, осуществили штурм опорного пункта противника.

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«Задача — завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями», — рассказал командир парашютно-десантного полка Роман.

При овладении опорным пунктом десантники подавили огневые точки, технику и вооружение, ведя огонь из вооружения боевой десантной машины (БМД), противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов.

Штурмовые действия десантников поддерживали огнем расчеты минометов и экипажи танков, нанося удары по опорному пункту ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Камышевахе Запорожской области. Он отметил, что уничтожено до 200 боевиков.

18 июля стало известно, что на территории школы в Харькове дислоцированы подразделения украинских военных. Сообщалось также, что в Павлограде Днепропетровской области в школе № 6 оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов.

В тот же день помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что освободительные бои за город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), который всё еще находится под контролем ВСУ, начнутся до конца текущей недели. Он рассказал, что украинские войска ведут интенсивный обстрел города со стороны Краматорска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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