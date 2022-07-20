Капитан атомохода «50 лет Победы» рассказал о туризме на Северный Полюс

Капитан ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов рассказал «Известиям» о буднях экипажей атомоходов по дороге на Северный полюс, визитах туристов на капитанский мостик, сложностях достижения полюса и новых российских ледоколах.

По словам капитана, перед рейсом экипаж судна с берега загружает 600-тонный запас пресной воды. Для пассажирских круизов 600 т хватает, но для длительных рейсов на четыре месяца и более — нет, уточнил Сасов. Поэтому на ледоколе стоят большие опреснители — и очищенная таким образом вода используется как в душевых, так и для приготовления пищи, добавил собеседник издания

Капитан поделился, что на ледоколе созданы все условия, чтобы человек мог продолжительное время находиться в море. Члены экипажа живут в одноместных каютах с санузлом, который включает в себя умывальник, туалет, душ и иногда ванну. Каюты оборудованы кроватями с бортиками на случай качки, диваном, рабочим столом, шкафами для одежды.

Из развлечений у экипажа три сауны, бассейн, спортзалы. Недавно для моряков появились интернет и телевидение — правда, воспользоваться ими можно в зоне действия спутников, добавил он.

По словам Сасова, в России уже введены в эксплуатацию новые ледоколы: «Арктика» и «Сибирь». До конца этого года будет введен в эксплуатацию «Урал». Также запланированы «Якутия», «Чукотка» и «Россия», уточнил моряк.

Также собеседник «Известий» раскрыл, что туристы хотят увидеть больше всего в путешествии к Арктике.

«Помимо Северного полюса пассажирам очень интересно увидеть арктических животных. Чаще всего мы встречаем белых медведей, моржей, тюленей, китов, касаток. Но раз на раз не приходится: нужно стоять на палубе и наблюдать», — сказал капитан.

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