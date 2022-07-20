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Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ показало видео доставки военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) 10 т гуманитарной помощи в город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР).

В этот раз груз раздали в отдаленном районе Лисичанска, куда ранее не доезжали гуманитарные колонны. В продуктовые наборы для мирного населения входят крупы, макароны, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

По словам местных жителей, украинские власти и Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.

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При этом жители Лисичанска подчеркнули, что российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от ВСУ.

Накануне сообщалось, что российские служащие в сопровождении военной полиции доставили партию гуманитарной помощи объемом около 50 т в Харьковскую область.

Ранее, 17 июля, Минобороны России сообщило о доставке гумпомощи в село Никольское Херсонской области. С просьбой об организации доставки гуманитарного груза обратились местные жители через расположенный в области центр гуманитарной помощи. Они собрали списки необходимых лекарств и продуктов, после чего передали их в центр.

До этого, 16 июля, российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Жители города получили крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и подгузники.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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