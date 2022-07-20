МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве

Жителей Москвы предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре с утра в среду, 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, прогнозируется дождь, местами гроза. Также ожидается шквалистое усиление ветра при грозе до 17 м/с, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Подобная погода сохранится до конца дня.

Водителям рекомендовали во время непогоды снижать скорость движения, избегать внезапных маневров. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от ненастья под деревьями.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 20 июля в Москве столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, отмечает телеканал «360».

18 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве будет умеренно теплой, но дожди могут быть каждый день.