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Свыше 100 тыс. семей в Подмосковье получили электронные удостоверения о многодетности

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Более 100 тыс. многодетных семей в Московской области получили электронные удостоверения о многодетности. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе регионального министерства социального развития.

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Отмечается, что электронное удостоверение удобнее бумажного и всегда находится под рукой — в смартфоне у одного из родителей. Предъявить электронный документ можно прямо с экрана гаджета и таким образом подтвердить свой статус.

Бумажный вариант удостоверения также будет выдаваться, но теперь необязательно носить его с собой везде, где оно может потребоваться: для многодетных семей часто бывают акции и скидки, они пользуются многими льготами, сообщает телеканал «360».

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, «никакой бумажной волокиты, готовую социальную карту родитель может забрать в МФЦ, льготы на ЖКУ назначаются автоматически, а электронное удостоверение доступно сразу в личном кабинете», пишет RT. Если в семье есть школьники, им автоматически назначат бесплатное питание в школе.

В регионе в настоящее время проживают более 100 тыс. многодетных семей, все они пользуются электронными услугами. Меры поддержки таких семей находятся на контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

8 июля министерство имущества Подмосковья сообщило, что с начала 2022 года больше 1 тыс. многодетных семей получили земельные участки в регионе. Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям появился в Подмосковье 11 лет назад. С того момента участки получили 31,7 тыс. семей. Это 58% от общего числа многодетных, вставших на учет.

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