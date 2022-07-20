США сделали из Украины западный оплот на границе с Россией, что привело к началу российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом 18 июля заявил политолог из Японии Ивао Осаки в статье для JB Press.

По словам эксперта, США были одержимы возможным вступлением Украины в НАТО, поэтому Вашингтон поставлял Киеву самое современное оружие.

«[Президент России Владимир] Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию», — считает Осаки.

Как отметил политолог, американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру.

Ранее, 13 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США на протяжении нескольких десятков лет организовывали государственный переворот на Украине и навязывали свои идеи населению страны — это Украину и сломало.

До этого, 23 июня, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Москву обвиняют в начале спецоперации по защите Донбасса, однако на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений.

Между тем президент России Владимир Путин 17 июня назвал спецоперацию РФ по защите Донбасса вынужденным действием со стороны России. Российский лидер также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Ранее, 13 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель спецоперации России — это защита ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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