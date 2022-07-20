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Генерал-лейтенант Германии указал на неисчерпаемость ресурсов России

Немецкий генерал-лейтенант Маис: Россия обладает практически неограниченными ресурсами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для осуществления своей деятельности. Об этом во вторник, 19 июля, заявил генерал-лейтенант бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис.

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«Имея превосходство в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром. Это борьба на истощение, и вопрос состоит в том, как долго Украина сможет продержаться», — сказал он в интервью для Handelsblatt.

При этом собеседник издания подчеркнул, что речь идет не только о внушительном арсенале техники, но и о боеспособной живой силе.

Он также предупредил о том, что с каждым столкновением российская армия становится только сильнее и опытнее. По словам Маиса, такого противника нельзя недооценивать.

Ранее в этот день экс-офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер сообщила, что никакая помощь со стороны не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) догнать ВС РФ по эффективности.

Она также отметила, что Киев поставил перед служащими нереалистичную задачу по возвращению контроля над освобожденными территориями Донбасса.

Ранее, 10 июня, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл число украинских военнослужащих, ежедневно погибающих в ходе начатой Россией спецоперации по защите Донбасса. Так, по словам Подоляка, Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми.

Основной причиной потерь советник офиса лидера Украины назвал «отсутствие паритета между возможностями сторон». Он добавил, что Киеву нужно получить от Запада сотни артиллерийских систем и до 300 реактивных систем.

The Independent со ссылкой на данные американской разведки также сообщала, что украинские войска несут огромные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. Издание отметило, что Киев практически исчерпал все имеющиеся запасы, в то время как армия РФ не намерена сдавать позиции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, обратились за помощью к Москве, после чего российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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