Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Общество
Свыше 100 тыс. семей в Подмосковье получили электронные удостоверения о многодетности
Экономика
Спрос на микрозаймы в июне вырос на 40% по сравнению с мартом
Мир
Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией
Армия
Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»
Армия
Посол ЛНР заявил о насильственной мобилизации в неосвобожденных районах Донбасса
Мир
Россия призвала генсека ООН содействовать закрытию сайта «Миротворец»
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста долгов за коммуналку
Экономика
Apple продолжает завозить гаджеты в Россию
Мир
Bloomberg узнал о планах ЕС сократить газопотребление на 15%
Экономика
Транспортный налог предложили «заморозить»

Актриса Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж за музыканта

0
Фото: Getty Images/Jeff Spicer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса, звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейор-Джой тайна вступила в брак со своим бойфрендом, музыкантом Малкольмом Макреем. Об этом 18 июля сообщил Page Six, приложение к газете The New York Post.

Известно, что церемония прошла в здании суда в США, после чего пара отправилась в Австралию, где актриса в главной роли снимается в фильме «Безумный Макс: Фуриоса». Пару уже заметили в Сиднее, отмечает телеканал «360».

Слухи о помолвке 26-летней Ани Тейлор-Джой с 27-летним Макреем появились в июне, когда на безымянном пальце актрисы заметили бриллиантовое помолвочное кольцо.

На публике вместе актриса и музыкант впервые появились в качестве пары в феврале этого года, посетив афтерпати премии «Оскар». О своих отношениях с Макреем актриса рассказала британскому Vogue в марте, пишет «Газета.Ru».

В июне американская певица Бритни Спирс вышла замуж за тренера и модель Сэма Асгари. На мероприятии присутствовало около 100 гостей. Из числа родственников 40-летней артистки присутствовал только ее брат Брайан.

Пара познакомилась шесть лет назад на съемках клипа. В сентябре прошлого года Спирс объявила о помолвке с избранником.

В апреле этого года Спирс объявила о своей беременности, однако спустя месяц стало известно, что у нее произошел выкидыш. Тогда пара заявила, что будет пытаться вновь зачать ребенка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022