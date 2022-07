Актриса Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж за музыканта

Американская актриса, звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейор-Джой тайна вступила в брак со своим бойфрендом, музыкантом Малкольмом Макреем. Об этом 18 июля сообщил Page Six, приложение к газете The New York Post.

Известно, что церемония прошла в здании суда в США, после чего пара отправилась в Австралию, где актриса в главной роли снимается в фильме «Безумный Макс: Фуриоса». Пару уже заметили в Сиднее, отмечает телеканал «360».

Слухи о помолвке 26-летней Ани Тейлор-Джой с 27-летним Макреем появились в июне, когда на безымянном пальце актрисы заметили бриллиантовое помолвочное кольцо.

На публике вместе актриса и музыкант впервые появились в качестве пары в феврале этого года, посетив афтерпати премии «Оскар». О своих отношениях с Макреем актриса рассказала британскому Vogue в марте, пишет «Газета.Ru».

В июне американская певица Бритни Спирс вышла замуж за тренера и модель Сэма Асгари. На мероприятии присутствовало около 100 гостей. Из числа родственников 40-летней артистки присутствовал только ее брат Брайан.

Пара познакомилась шесть лет назад на съемках клипа. В сентябре прошлого года Спирс объявила о помолвке с избранником.

В апреле этого года Спирс объявила о своей беременности, однако спустя месяц стало известно, что у нее произошел выкидыш. Тогда пара заявила, что будет пытаться вновь зачать ребенка.