Глава британского ВМФ назвал Россию непосредственной угрозой

Западные страны не должны упускать из внимания Китай, представляющий опасность в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает 19 июля глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей.

Он отметил, что Россия представляет угрозу в настоящем времени, однако Запад должен быть готов противостоять могущественному Китаю.

«Риск сосредоточения внимания исключительно на России заключается в том, что вы упускаете из виду долгосрочный стратегический вызов, исходящий от Китая. В то время как мы рассматриваем Россию как явную и реальную опасность, Китай представляет собой долгосрочный вызов», — приводит слова главы британских ВМФ телеканал Sky News.

Уточняется, что национальный доход Китая в 10 раз превышает доход России, а расходы на военные нужды — более чем в четыре раза.

Отмечается, что Китай будет извлекать уроки из реакции западных стран на происходящие события на Украине.

Также 19 июля турецкое издание Cumhuriyet указало на ослабление позиций США и укрепление взаимоотношений между Китаем, Россией и арабскими странами.

Ранее, 18 июля, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, назвал неприемлемыми поступающие от США угрозы в отношении КНР по поводу антироссийских санкций. Он заявил, что началом конфликта на Украине выступает именно Белый дом.

В ответ на угрозы Китаю со стороны США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в отличие от США Китайская Народная Республика кредитоспособна и может себе позволить независимую политику.

В то же время МИД Китая по итогам переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Китай не станет пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. В сложившейся ситуации необходимы скоординированные усилия мирового сообщества, чтобы создать «эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе», подчеркнул министр иностранных дел КНР.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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