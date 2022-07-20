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Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита

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Политические лидеры России, Ирана и Турции пришли к общему пониманию сирийского вопроса во время трехсторонней встречи в Тегеране. В связи с этим во вторник, 19 июля, иранским МИД было распространено совместное заявление.

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Согласно тексту документа, президенты поддержали сохранение целостности и неприкосновенности суверенной Сирийской Арабской Республики, заявили о готовности противодействовать терроризму, а также осудили деструктивное вмешательство со стороны США и односторонние санкции против Сирии.

Со своей стороны российский лидер Владимир Путин призвал к полной ликвидации ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и пресечению деятельности других экстремистских группировок в стране. Кроме того, он подчеркнул, что продолжающиеся обстрелы сирийской территории со стороны Израиля неприемлемы и должны быть прекращены.

Также участники переговоров призвали международное сообщество и гуманитарные организации нарастить свою помощь всем сирийцам без политизации, дискриминации и выдвижения условий.

Как отметил президент РФ, саммит в Тегеране был конструктивным и полезным. При этом он подчеркнул, что сирийский кризис можно решить только дипломатическим путем. Ожидается, что следующее собрание на ту же тему пройдет в Москве. Участники уже приняли приглашение.

Путин также указал на то, что астанинская «тройка» солидарна в основных аспектах сирийского урегулирования.

«Есть расхождения, очевидно, но все мы поддерживаем конституционный процесс, и благодаря нашим усилиям удается свести на единой площадке переговорной различные противоборствующие до сих пор стороны: и оппозицию, и официальные власти Сирийской Арабской Республики, и экспертов, и представителей общественных структур, Организации Объединенных Наций», — пояснил он.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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