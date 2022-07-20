Netflix во втором квартале потерял миллион платных подписчиков

Стриминговая платформа Netflix во втором квартале текущего года лишилась почти миллиона платных подписчиков. Об этом свидетельствуют данные в квартальной отчетности компании, опубликованные 19 июля на сайте сервиса.

При этом отмечается, что аналитики компании предрекали потери в размере 2 млн пользователей, однако число платных подписчиков уменьшилось с 221,64 млн до 220,67 млн.

Несмотря на это, в американской компании ожидают, что количество платных подписчиков увеличится примерно на 1 млн человек.

Согласно отчетности, выручка компании за отчетный период превысила $7,97 млрд, а прибыль — $1,44 млрд.

В первом же квартале этого года выручка компании составила $7,86 млрд, а прибыль — $1,59 млрд.

Ранее, 19 апреля, Reuters сообщил, что впервые за 10 лет Netflix зафиксировала падение, а не рост количества подписчиков. Так, в компании заявили, что потеряли 200 тыс. подписчиков в I квартале.

Вслед за этим сообщалось, что акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее в публикации вводящего в заблуждения отчета о замедлении роста числа подписчиков, из-за чего инвесторы понесли существенные убытки.

23 марта Netflix удалила свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах.

О намерении Netflix приостановить работу на территории России из-за спецоперации по защите мирных жителей Донбасса стало известно 6 марта. Также сервис отказался транслировать 20 российских телеканалов.