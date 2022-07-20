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Врач дала советы по защите от инфекций и вирусов на российских курортах

Врач Романенко рассказала, как спастись от вирусов и инфекций на российских курортах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что главные опасности летнего отдыха таятся в водоемах и продуктах.

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В эфире НСН во вторник, 19 июля, врач отметила, что в жаркое время года кишечные инфекции не так уж редки, это может быть связано с быстро портящимися продуктами. Это чревато дизентерией, сальмонеллезом. Опасным становится даже безопасный продукт, который неправильно хранился. Болезни проявляются в виде интоксикации, лихорадки, повышения температуры, жидкого стула и рвоты.

Также заразиться вирусной инфекцией можно в самой воде.

«Здесь для нас представляют опасность вирусные инфекции, возбудителями которых являются ротавирусы, энтеровирусы и другие вирусы», — рассказала Романенко.

Их проявление, по ее словам, могут быть в виде кашля, боли в горле, нарушении работы пищеварительной системы.

Романенко также указала, что следует взять с собой в аптечку на отдых на море. Это жаропонижающие, противоаллергические и болеутоляющие препараты, а также средства первой помощи для обработки ран, антисептики, активированный уголь или другие энтеросорбенты.

Врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев посоветовал от диареи пить раствор: «на литр воды столовая ложка сахара и чайная ложка соли». Пить его можно часто, но понемногу, до прихода врача, сообщает телеканал «360».

18 июля «Известия» составили рейтинг инфекций, которыми заражаются туристы на российских курортах. В пятерку вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передающиеся половым путем.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что ротавирусная инфекция является самой распространенной причиной тяжелых диарей у отдыхающих детей до пяти лет. У людей постарше РВИ протекает гораздо легче, пишет «Ридус».

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