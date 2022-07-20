Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 20 июля

Облачная погода с прояснениями, дождь и местами гроза ожидаются в столичном регионе в среду, 20 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с с порывами при грозе до 17 м/с. Ночью в Москве подует северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +17 до +22 градусов в дневное время суток и от +9 до +14 градусов — в ночное.

Атмосферное давление составит 739–741 мм ртутного столба.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что москвичей ожидает ухудшение погоды 20 июля. По прогнозам синоптиков, утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 м/с.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве будет умеренно теплой, но дожди могут быть каждый день.

До этого, 17 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 18 по 24 июля температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

Как отметил синоптик, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.