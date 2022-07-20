Путин оценил шансы на встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин 20 июля оценил шансы на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

Он подчеркнул, что Киев не хочет выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности.

«Такого желания у киевских властей нет», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российские войска отошли от Киева для того, чтобы создать условия для переговоров между странами, однако власти Украины отказались выполнять соглашения.

«Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности», — отметил он.

Как пояснил Владимир Путин, Москва не участвует в каких-либо переговорах, так как Киев не хочет договариваться.

Ранее, 18 июля, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «поражение» России условием для переговоров.

При этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила, что киевский режим сам отказался от переговоров с Москвой. По ее словам, подтвержден факт, что «сотоварищи» украинского лидера Владимира Зеленского «мира не хотят».

Российский лидер 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров. Однако он отметил, что чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Путин также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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