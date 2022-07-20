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Bloomberg узнал о планах ЕС сократить газопотребление на 15%

Bloomberg: TC планирует снизить потребление газа на 15% из-за возможных перебоев в поставках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность сокращения объемов потребляемого природного газа на 15% со следующего месяца. Об этом во вторник, 19 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«В рамках своего плана «Экономия газа для безопасной зимы» [Европейская] комиссия планирует разработать шаги, включающие сокращение энергозатрат на отопление и охлаждение, а также рыночные меры», — говорится в публикации.

Отмечается, что ЕК исходит из нестабильной ситуации с поставками энергоносителей из РФ и учитывает, что работа газопровода «Северный поток – 1», возможно, не будет возобновлена в полном объеме после перерыва на техобслуживание.

Также комиссия не исключает принудительного ограничения на использование газа в Еврозоне, однако для этого необходимо заручиться поддержкой всех государств — участников ЕС. На данный момент инициатива столкнулась с неприятием во многих странах.

Ранее в этот день в Reuters сообщили, что 20 июля ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. Согласно проекту, государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Тогда же издание The Wall Street Journal сообщило, что в Брюсселе не надеются на возобновление поставок топлива из РФ в Европу по газопроводу «Северный поток» после проведения планового ремонта.

Накануне газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

Обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу 14 июля выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа.

«Газпром» 14 июня сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» из-за задержки в ремонте турбин в Канаде, компания Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбину. В июне приток газа по газопроводу снизился до 40% от его мощностей.

Канада 17 июля отправила турбину в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

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