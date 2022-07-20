Компания Apple, в начале марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в РФ, на деле ежемесячно ввозит электронику в страну. Только в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров. Об этом «Известиям» рассказал источник в компании-партнере Apple.

Информацию подтвердил собеседник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники. По их словам, эти устройства, скорее всего, не попадут на прилавки магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов, ремонт которых в РФ невозможен по тем или иным причинам.

Смартфоны и компьютеры Apple, купленные у ее официальных дилеров и ввезенные по прямому импорту (то есть с разрешения компании), можно по фирменной гарантии как чинить в РФ, так и менять на новые, если поломку не удалось устранить в авторизованном российском сервисном центре (АСЦ). Поменять можно и устройства, пользователи которых оформили программу расширенной поддержки AppleCare+.

В московских АСЦ Apple «Известиям» подтвердили: замена сломанных устройств на новые, официально поставленные компанией в РФ, возможна. Например, в фирме «Би2Икс» пообещали сделать это в случае, если отремонтировать iPhone 13 Pro в течение пяти-семи дней силами российских специалистов будет невозможно. Но из-за отсутствия гаджетов на складе замена может занять до 45 дней, предупредили в сервисном центре.

В АСЦ «НБ Сервис» также сказали, что могут заменить сломанный iPad. Apple ввозит технику в Россию, но из-за возможного дефицита обмен может занять от нескольких дней до нескольких недель, предупредили в компании.

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Импорт замещения: Apple продолжает завозить гаджеты в Россию