Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала генсека ООН содействовать закрытию сайта «Миротворец»
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста долгов за коммуналку
Экономика
Apple продолжает завозить гаджеты в Россию
Мир
Bloomberg узнал о планах ЕС сократить газопотребление на 15%
Экономика
Транспортный налог предложили «заморозить»
Мир
Путин счел ошибкой выбор Европой нетрадиционных источников энергии
Мир
Россия подсчитает ущерб от транзитных санкций Норвегии
Культура
Спилберг снял первый в карьере музыкальный клип
Общество
В парках Подмосковья в 2022 году побывали более 26 млн человек
Мир
16 членов конгресса США задержали в ходе протестов за право на аборт
Мир
Комитет сената США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Apple продолжает завозить гаджеты в Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple, в начале марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в РФ, на деле ежемесячно ввозит электронику в страну. Только в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров. Об этом «Известиям» рассказал источник в компании-партнере Apple.

Сбытовая электроника: продавцы дадут год гарантии на параллельный импорт
Почему из-за этого могут вырасти цены на гаджеты

Информацию подтвердил собеседник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники. По их словам, эти устройства, скорее всего, не попадут на прилавки магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов, ремонт которых в РФ невозможен по тем или иным причинам.

Смартфоны и компьютеры Apple, купленные у ее официальных дилеров и ввезенные по прямому импорту (то есть с разрешения компании), можно по фирменной гарантии как чинить в РФ, так и менять на новые, если поломку не удалось устранить в авторизованном российском сервисном центре (АСЦ). Поменять можно и устройства, пользователи которых оформили программу расширенной поддержки AppleCare+.

В московских АСЦ Apple «Известиям» подтвердили: замена сломанных устройств на новые, официально поставленные компанией в РФ, возможна. Например, в фирме «Би2Икс» пообещали сделать это в случае, если отремонтировать iPhone 13 Pro в течение пяти-семи дней силами российских специалистов будет невозможно. Но из-за отсутствия гаджетов на складе замена может занять до 45 дней, предупредили в сервисном центре.

В АСЦ «НБ Сервис» также сказали, что могут заменить сломанный iPad. Apple ввозит технику в Россию, но из-за возможного дефицита обмен может занять от нескольких дней до нескольких недель, предупредили в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Импорт замещения: Apple продолжает завозить гаджеты в Россию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022