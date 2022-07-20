Нормы о превышении мер самообороны рассмотрят в сентябре

Как выяснили «Известия», законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» Госдума рассмотрит в сентябре. Документом предлагается разрешить гражданам всеми способами защищать свою жизнь, а также родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в их жилище.

«Сейчас законопроект направлен на отзывы во все инстанции, в том числе в администрацию президента, правительство, регионы», — пояснил «Известиям» первый зампред профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Он напомнил, что не так давно Верховный суд предпринял попытку обобщения судебной практики и выпустил отдельный документ по этому вопросу.

«Но мы все равно должны будем все внимательно проанализировать и изучить, а в сентябре принять решение», — заметил собеседник издания.

Как писали ранее «Известия», законопроект, корректирующий 37 статью УК, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали в феврале — после того, как Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием. В апреле правительство дало на него отрицательный отзыв.

«Проектируемая норма фактически дублирует ч.1 ст. 37 УК РФ в части признания необходимой обороной защиты от посягательств, сопряженного с насилием, опасным для жизни или непосредственной угрозой такого насилия», — говорилось в документе.

Однако в конце мая Верховный суд, выполнив поручение главы государства, признал корректировку законодательства допустимой. В постановлении пленума он дополнил число случаев необходимой самообороны незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Кроме того, Верховный суд расширил пределы применения мер самозащиты. Теперь «состоянием необходимой обороны» могут считать случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.

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Сдержать удар: нормы о превышении мер самообороны рассмотрят в сентябре