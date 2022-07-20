Мужчина погиб в результате ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае в ДТП попала семья из трех человек, в результате погиб мужчина. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в Петровском округе. Водитель автомобиля Lada не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в поле и несколько раз перевернулась, отмечает телеканал «360». Погиб 36-летний мужчина.

По данным ведомства, за рулем находилась 37-летняя супруга погибшего. В результате аварии она получила травму головы, но от госпитализации отказалась. Кроме того, пострадал шестилетний ребенок. Детское автокресло смягчило удар и спасло от более тяжелых травм — во время аварии он ударился головой.

Женщина рассказала, что из-за сильного дождя она зацепила колесами обочину, из-за чего потеряла управление транспортным средством.

Как сообщает сайт kp.ru, семья направлялась на рыбалку.

17 июля один человек получил травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска. 57-летний водитель Mercedes-Benz при повороте налево сбил 27-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка обратилась за помощью к медикам лишь на следующий день. У нее обнаружили ушиб тазобедренного сустава, оказали необходимую помощь и назначили домашнее лечение.