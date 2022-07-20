Россия подсчитает ущерб от транзитных санкций Норвегии
РФ намерена подсчитать ущерб от транзитных санкций Норвегии и подготовит документы для подачи иска в международные инстанции, включая ВТО. Об этом «Известиям» заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Политик уточнил: если норвежские санкционные проверки «будут вредить делу и затягивать поставки», то Россия поступит так же, как и в отношении с Литвой — подготовит международный иск за понесенные убытки, в том числе, во Всемирную торговую организацию.
«Будем подсчитывать ущерб даже потенциально нанесенный какими-то промедлениями с тем, чтобы потом всё это в оформленном виде, юридически закрепленном, предъявлять нашим соседям, нашим бывшим партнерам. Чтобы они несли материальную ответственность за принимаемые ими решения», — подчеркнул парламентарий.
Счет можно будет предъявить и через международные организации, и на двустороннем уровне.
«Но за свои головотяпские, глупые решения они должны отвечать материально», — считает политик.
29 июня Норвегия не дала разрешение на пропуск российских грузов на Шпицберген, сославшись на пятый пакет санкций ЕС и действующие с конца апреля ограничения. В Совфеде и МИД РФ эти действия назвали нарушением Парижского договора 1920 года, который разрешает хозяйственную деятельность на острове гражданам всех стран — участниц соглашения.
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