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В парках Подмосковья в 2022 году побывали более 26 млн человек

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С января по июнь 2022 года в парках Московской области побывали свыше 26 млн человек. Об этом 19 июля сообщается на сайте регионального правительства.

Как рассказал глава ведомства Михаил Хайкин, это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди самых популярных парков у посетителей оказались «Елочки» в Домодедове, «Пехорка» в Балашихе и Сестрорецкий парк в Клину, пишет RT. Кроме того, среди популярных парков оказались одинцовский парк имени Лазутиной и Мытищинский городской парк «Мира».

Всего в Московской области обустроены 183 парка, в которых ежегодно проводят благоустройство по программе «Парки Подмосковья», отмечает телеканал «360». В настоящее время в них есть 863 функциональные зоны, 193 из которых — прогулочные, 271 обустроены для детей, 108 — для проведения мероприятий, 72 оборудованы для экстремального отдыха, 219 — для занятий спортом.

В конце июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все больше людей приезжают отдыхать на пляжи региона. Особый ажиотаж наблюдается в выходные дни. Всего в регионе около 200 пляжей

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