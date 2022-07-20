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СМИ сообщили о планах властей Чехии купить у США истребители F-35

Seznam Zprávу: власти Чехии могут принять решение о покупке у США истребителей F-35
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Фото: TASS/Zuma/Liz Lutz
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Власти Чехии планируют приобрести у Соединенных Штатов 24 истребителей F-35, соответствующее решение может быть принято на ближайшем заседании. Об этом сообщило во вторник, 19 июля, сетевое издание Seznam Zprávу.

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Отмечается, что после заседания в среду, 20 июля, после недель интенсивных дискуссий по поводу необходимости использовать американские самолеты правительство страны должно объявить о своем окончательном решении.

Как заявил изданию вице-президент американской компании Lockheed Martin Рэнди Ховард, истребители необходимы Чехии, поскольку скоро они будут у других стран Европы.

«Что касается данных, то я бы только добавил, что девять стран НАТО уже выбрали самолеты F-35, так что Чехии как одной из стран НАТО было бы абсолютно выгодно летать на общей платформе с партнерами», — сказал собеседник.

Отмечается, что инвестирование в истребители было бы стратегически важным решением, в частности, потому что у партнеров по НАТО сегодня уже есть самолеты F-35.

Также Ховард рассказал, что в прошлом году Швейцария, Финляндия, Канада и Германия выбрали данные истребители.

При этом, если кабмин Чехии примет положительное решение по поводу закупки самолетов, американское и чешское правительства должны будут договориться об условиях доставки.

По словам вице-президента американской компании, F-35 оснащен современными технологиями, ему нет равных. Общая конструкция с уникальными датчиками делает его лучшим боевым самолетом в мире, а система датчиков предупреждения дает пилоту возможность видеть окружающий мир как днем, так и ночью, уточнил он.

Ранее, 18 июля, стало известно, что запрос Турции на закупку американских истребителей F-16 должен быть отозван. Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что в случае с Турцией политика «вы не дали нам наши F-35, продайте хотя бы F-16» не оправдала себя. Он добавил, что НАТО угрожает стране, а угрозе Североатлантического альянса нельзя противостоять его же оружием.

О том, что Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля.

В конце июня президент США Джо Байден в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Соединенные Штаты намерены нарастить свое военное присутствие по всей Европе. В рамках наращивания своего военного присутствия США развернут в Великобритании две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, а также увеличат число базирующихся в Испании эсминцев с четырех до шести, уточнил американский президент.

В декабре 2021 года финская газета Yle сообщила о решении Финляндии закупить 64 многофункциональных истребителя F-35A Lightning II американской корпорации Lockheed Martin. Позже, в мае этого года, стало известно, что страна разместит F-35 американского производства на авиабазе в районе города Рованиеми в 150 км от российской границы.

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