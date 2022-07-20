Комитет сената США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом во вторник, 19 июля, говорится в заявлении, распространенном председателем комитета Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) и сенатором Джимом Ришем (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в нем.

«Комитет по международным делам сената одобрил протоколы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, тем самым выполнив свой долг и помогая определить, как, когда и с кем США заключать дипломатические и военные союзы. Членство этих стран будет способствовать укреплению стабильности и демократии», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что сенат США должен рассмотреть эти документы в полном составе. Согласно американскому законодательству, процедуру ратификации выполняет президент США, а сенат конгресса дает на это согласие.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО продолжается. Он пояснил, что в парламентах стран НАТО, в том числе в конгрессе США, продолжается процесс утверждения решения о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может затормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если страны не выполнят требования Турции.

До этого, 5 июля, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев рассказал «Известиям», что Россия отреагирует на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Ранее в этот день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Глава МИД Финляндии указал на то, что между Москвой и Хельсинки возник новый железный занавес.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.