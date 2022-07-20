Реклама
Прямой эфир
Мир
США выделят Украине РСЗО HIMARS в составе нового пакета военной помощи
Мир
Путин призвал США перестать вывозить нефть из Сирии
Мир
В Нью-Йорке из-за акул закрыли часть городских пляжей
Мир
Япония закупила газ по самой высокой цене в своей истории
Мир
США пригрозили санкциями в случае вхождения районов Украины в состав РФ
Мир
Путин обсудил с Эрдоганом поставки зерна из РФ и Украины на мировой рынок
Общество
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе 20 июля
Мир
Путин назвал саммит по Сирии в Тегеране конструктивным и полезным
Мир
На дамбе Гувера в США произошел взрыв
Мир
Температура воздуха в Париже достигла 40,5 °C
Мир
В Греции вспыхнул лесной пожар на севере Аттики

Путин назвал условие для содействия России в вывозе зерна с Украины

Путин: РФ будет содействовать вывозу зерна с Украины, если будут сняты запреты на экспорт российского зерна
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 19 июля, заявил о готовности способствовать вывозу украинского зерна при условии, что будут сняты экспортные ограничения с российской сельхозпродукции.

Ставки на порт: чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле
И могут ли Москва и Киев возобновить диалог по мирному урегулированию

Он также напомнил, что мировое сообщество не возражало против такого компромисса.

«Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд всё это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время», — объяснил Путин.

Ранее в этот день российский лидер обсудил вопрос организации поставок зерна с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Переговоры состоялись в Тегеране в рамках встречи глав государств — гарантов астанинского процесса.

Путин также поблагодарил своего турецкого коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна по Черному морю.

Ранее в этот день сообщалось, что турецкие производители заявили о готовности перерабатывать зерно из портов России и Украины.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила свои предложения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, в свою очередь, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022