Путин назвал условие для содействия России в вывозе зерна с Украины

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 19 июля, заявил о готовности способствовать вывозу украинского зерна при условии, что будут сняты экспортные ограничения с российской сельхозпродукции.

Он также напомнил, что мировое сообщество не возражало против такого компромисса.

«Мы об этом договаривались в начале с международными организациями. Они взяли на себя труд всё это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские наши партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время», — объяснил Путин.

Ранее в этот день российский лидер обсудил вопрос организации поставок зерна с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Переговоры состоялись в Тегеране в рамках встречи глав государств — гарантов астанинского процесса.

Путин также поблагодарил своего турецкого коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна по Черному морю.

Ранее в этот день сообщалось, что турецкие производители заявили о готовности перерабатывать зерно из портов России и Украины.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила свои предложения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, в свою очередь, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.