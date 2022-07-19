Путин: по итогам саммита России, Турции и Ирана было принято совместное заявление

Россия, Иран и Турция пришли к соглашению по вопросу Сирии. Об этом стало известно во вторник, 19 июля, после завершения трехсторонних переговоров в Тегеране.

Участники встречи — президенты Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган — подготовили совместное заявление, которое позже было опубликовано иранским министерством иностранных дел.

«Президенты подчеркнули свою непоколебимую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН. <...> Выразили решимость продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом во всех формах и проявлениях», — говорится в тексте документа.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил о необходимости навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и другими экстремистскими группировками. Вместе с коллегами-президентами он осудил продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты.

Главы государств также призвали международное сообщество и гуманитарные организации нарастить свою помощь всем сирийцам и делать это без политизации, дискриминации и выдвижения условий.

Также лидеры государств раскритиковали односторонние ограничения в отношении Сирии, поскольку данные меры нарушают принципы международное гуманитарного права и устав ООН. Кроме того, Путин, Раиси и Эрдоган пришли к общему мнению, что США должны покинуть республику. Президент РФ добавил, что территории Заевфратья должны вернуться под контроль сирийских властей.

По словам российского лидера, саммит по Сирии в Тегеране был конструктивным и полезным. При этом, он подчеркнул, что сирийский кризис можно решить только дипломатическим путем. Отмечается, что следующее собрание астанинской «тройки» пройдет в Москве.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.