Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о смелых и решительных действиях наводчика-оператора, ефрейтора Виктора Санькова, который в составе батальонной тактической группы выполнял задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта.

Противник ожесточенно оборонялся и вел бой с применением минометного огня и артиллерии. Продвигаясь по населенному пункту, военнослужащий заметил на последнем этаже заброшенного здания вражеского националиста, корректирующего по радиостанции артиллерийский огонь. Ефрейтор грамотно оценил обстановку, после чего занял выгодную огневую позицию и прицельным огнем из пушки уничтожил его. Саньков продолжал вести бои с националистами в условиях городской застройки. В результате противник отступил.

На выезде из города военнослужащий также обнаружил группу националистов. Огнем из пушки он уничтожил группу вооруженных боевиков в количестве пяти человек. Его действия позволили освободить населенный пункт от боевиков.

Также в МО отметили смелые и решительные действия механика-радиотелефониста, сержанта Николая Григорьева, который выполнял задачу по безопасному передвижению колонн российских Вооруженных Сил.

Военнослужащий обнаружил тщательно укрепленный вражеский блокпост, расположенный на пути планируемого следования российских батальонных тактических групп. Было принято решение вступить в бой с националистами. Сержант грамотно занял позицию и начал вести прицельный огонь по противнику. Однако украинские боевики предприняли попытку контрнаступления на группу российских военнослужащих. Оценив силы националистов, командир группы принял решение нанести по блокпосту артиллерийский удар. При этом использовать средства связи было практически невозможно, так как противник установил средства постановки помех.

Григорьев отошел от основных сил группы и выбрал наиболее выгодное место на возвышенности и оттуда, установив связь с командным пунктом полка, передал координаты вражеского блокпоста. Эти действия позволили уничтожить артиллерийским залпом вражеский блокпост с находящимся в нем личным составом. При этом потерь в группе российских военнослужащих допущено не было.

Кроме того, в Минобороны рассказали о старшине роты, старшем прапорщике Дмитрие Посохине, который выполнял задачи по подвозу боеприпасов для наступающих российских подразделений.

Он выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. При приближении к позициям подразделения военнослужащий получил информацию о затруднении доставки боеприпасов на передний рубеж из-за усилившегося артиллерийского обстрела со стороны националистов.

Старший прапорщик понимал, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники роты, поэтому принял решение вывезти машину из-под минометного огня противника в безопасное место. Несмотря на риск для жизни, Посохин самостоятельно доставил на передний рубеж непосредственно к подразделению, ведущему бой, 14 ящиков с патронами и не менее 20 гранат к ручным противотанковым гранатометам. Военнослужащий внес существенный вклад в преодоление оборонительных рубежей противника и развитие наступления российских подразделений.

Ранее, 19 июля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Камышевахе Запорожской области. Уничтожено до 200 боевиков.

Также в этот день российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской и Харьковской областях перехватили баллистические ракеты «Точка-У».

По данным ведомства на 19 июля, за все время спецоперации по защите Донбасса российскими военными уничтожены 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотников, 356 зенитных ракетных комплексов, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин РСЗО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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