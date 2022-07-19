Трюдо назвал верным решение вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»

Власти Канады приняли сложное, но верное решение о передаче турбины Германии для возобновления поставок газа по «Северному потоку». Об этом во вторник, 19 июля, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Решение [о передаче турбины] было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — сказал он.

Накануне стало известно, что Канада отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Уточнялось, что для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней.

Ранее, 16 июля, «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая». В компании заявили, что рассчитывают на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей.

До этого, 13 июля, временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По словам Проскурякова, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит.

Между тем агентство Reuters 10 июля сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Трюдо назвал это решение «трудным».

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Тогда «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.