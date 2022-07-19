В США рассказали об опасениях Зеленского относительно тактики России

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия попытается сломить европейское единство решением перекрыть поставки газа. Об этом 19 июля заявил обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico.

Он уточнил, что европейские страны с наступлением холодов могут пойти на уступки Москве в вопросе санкций и продажи оружия Киеву, поскольку без российского газа экономическое положение Запада будет в опасном положении.

«Украинский лидер и его помощники опасаются, что Россия будет использовать «Генерала Мороза», чтобы еще больше испытать европейские правительства, перекрывая поставки газа в европейские страны или, пытаясь добиться уступок и других компромиссов, угрожая сделать это», — написал автор публикации.

Деттмер отметил, что украинская сторона обеспокоена недавним решением Канады и Германии по поводу отмены ограничений на турбину для «Северного потока». Решение Брюсселя о снятии ограничения на транзит товаров из Беларуси и России в Калининград, добавил он, также рассматривается как еще один признак западной капитуляции.

Любое ослабление антироссийских санкций Зеленский воспринимает как слабость Запада, написал колумнист.

В то же время, продолжил он, некоторые европейские дипломаты настаивают на том, чтобы украинский лидер смягчил свою резкость, поскольку Украине также «не пойдет на пользу, если и без того серьезный энергетический кризис станет еще более жестоким зимой».

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после завершения планового ремонта газопровода «Северный поток», поставки российского голубого топлива возобновятся с 21 июля. При этом пропускная способность трубопровода после возобновления работы будет менее 160 млн кубометров в сутки.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 осуществляться не будут. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

В то же время глава Объединения целлюлозно-бумажной промышленности Германии Винфрид Шаур в беседе с немецким агентством DPA предупредил, что в случае полного прекращения поставок газа в Германию высок риск остановки производства бумаги на территории страны.

Ранее, 18 июля, Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy сообщило о том, что аномально жаркая погода помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Уровень хранилищ в европейских странах по-прежнему остается ниже нормы для этого времени года. На фоне этого аналитики спрогнозировали в Европе «энергетический шторм».

Накануне глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что имеющихся запасов газа не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России, несмотря на то что резервуары заполнены почти на 65%. При этом он заверил, что частным домохозяйствам не отключат отопление.

15 июля Еврокомиссия предложила седьмой пакет санкций против России, включая усиление контроля за европейским экспортом современных технологий двойного назначения. Также ЕК предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию», а также ужесточить ограничения и продлить их действие до января 2023 года.

Между тем, 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с ограничениями, а «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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