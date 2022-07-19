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Путин обсудил с Эрдоганом поставки зерна из РФ и Украины на мировой рынок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом поставки зерна из РФ и Украины на мировые рынки. Об этом президент РФ сообщил журналистам после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «Астанинского процесса».

«Отмечу, что обсуждалась и проблематика продовольственной безопасности, и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки», — сказал Путин

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Стороны остались удовлетворены состоявшейся 13 июля встречей на этот счет в Стамбуле, заметил российский президент.

Он добавил, что на двухсторонней встрече с президентом Турции было констатировано, что российско-турецкое взаимодействие динамично развивается по самым разным направлениям.

Путин также поблагодарил своего турецкого коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна по Черному морю.

Ранее в этот день сообщалось, что турецкие производители заявили о готовности перерабатывать зерно из портов России и Украины.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила свои предложения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в свою очередь, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

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